Ein 35-jähriger Grünstadter sei in der Nacht zu Freitag, 3. September, gegen 4.25 Uhr in der Weinstraße in Kallstadt so zügig gefahren, dass er zwei Polizeibeamten, die mit einem Streifenwagen unterwegs waren, aufgefallen ist. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Autofahrer kontrolliert und ein Alkoholtest gemacht. Der habe „einen Wert von über 0,5 Promille“ ergeben, so die Polizei. Gegen den Autofahrer werde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.