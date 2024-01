Darf der Wein auf dem Wurstmarkt – und auf dem Stadtfest – künftig auch aus Zapfanlagen kommen? Dieser Frage stellt sich erneut der Wurstmarkt- und Festausschuss der Stadt Bad Dürkheim am Mittwoch, 31. Januar, (17 Uhr, Rathaus). Die Weinbaubetriebe in der Stadt Bad Dürkheim hatten ihr Interesse an einer Technik bekundet, bei der der Wein mithilfe von CO 2 aus Edelstahlfässern gezapft wird – auch wenn nur wenige die Systeme tatsächlich sofort nutzen würden. In einer Ausschusssitzung im November des vergangenen Jahres hatten die Mitglieder des Ausschusses Zustimmung signalisiert.

Bedenken wegen der Stromversorgung

Bedenken hatte es wegen der Stromversorgung in den Schubkarchständen und wegen der optischen Gestaltung der Anlagen gegeben. In der Sitzung sollen nun nach Ankündigung der Verwaltung der aktuelle Stand der Diskussion und die Umsetzungsoptionen dargestellt wereden. Die Diskussion über die Zapfanlagen hatten die Grünen gestartet. Sie argumentieren mit der Nachhaltigkeit. Wenn der nachgefragteste Wein eines Standes aus dem Fass und nicht aus der Flasche komme, falle Herstellung, Transport und Spülung vieler Glasflaschen weg.