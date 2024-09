Der Abbau des 608. Wurstmarkts kommt gut voran. Das sagte Marcus Brill, Chef des Wurstmarkt-Organisationsteams der Stadtverwaltung, am Mittwoch. Der Wurstmarktplatz wird am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben. Dann soll auch der Großteil der knapp 1400 Parkplätze auf dem Gelände wieder genutzt werden können.

Auf jeden Fall frei bis dahin seien der westliche Bereich vor dem Fass und der nordöstliche Bereich in Richtung des Weinguts Lang. Mit Einschränkungen müssen Autofahrer laut Brill am Freitag aber noch dort rechnen, wo das Hamel-Zelt aufgebaut war, sowie in Richtung Salinarium, wo die Schubkärchler standen. Sowohl Winzer als auch Festzelt-Betreiberin hätten noch diese Woche Zeit für den Abbau. Zudem stünden noch vereinzelt Fahrzeuge der Schausteller auf dem Platz.

Lutz Heissler war bereits am Mittwochmittag recht weit mit der Demontage seines Stands elf (unser Foto). Bis Freitag werde der Platz noch gereinigt, auch die Fahrradständer würden wieder an ihren ursprünglichen Platz gestellt, informierte Brill.