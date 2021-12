Wegen einer für Samstag, 10 Uhr, angemeldeten Auto-Demonstration wurden auf Teilen des Dürkheimer Wurstmarktplatzes zahlreiche Parkverbotsschilder aufgestellt. Wie der Kreisbeigeordnete Sven Hoffmann mitteilt, werden 100 bis 200 Fahrzeuge bei der Protestaktion erwartet. Hoffmann berichtet weiter, dass es vom Startpunkt Bad Dürkheim in einer geschlossenen Kolonne unter anderem nach Kallstadt, Bobenheim am Berg, in das Gewerbegebiet Grünstadt, über Großkarlbach und Freinsheim wieder zurück nach Bad Dürkheim gehe. Die Demonstration richtet sich gegen die Impfpflicht bei Pflegekräften und wurde in einem Telegram-Kanal in Impfgegner-Kreisen beworben. Begleitet werde die Kolonne von zwei Polizeiautos – je eins an der Spitze und eins am Ende. „Das Anhalten unterwegs ist verboten“, sagt Hoffmann. „Wer aus dem Verband ausscheidet, ist kein Teil der Veranstaltung mehr.“ Bis 16 Uhr müsse die Protestaktion beendet sein, so Hoffmann.