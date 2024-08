Der Wurstmarktplatz wird wegen des Aufbaus für das Fest, das am 6. September beginnt, in diesem Jahr erneut in zwei Etappen gesperrt.

Die Maßnahmen seien notwendig, um einen reibungslosen Aufbau der Festinfrastruktur zu gewährleisten, teilt die Stadtverwaltung mit. Die erste Sperrung betrifft den Bereich rund um das Salinarium und das Mercure Hotel bis zur Großen Allee. Dieser Teil des Platzes wird laut Stadtverwaltung ab Donnerstag, 22. August, gesperrt. „Entsprechende Halteverbotsschilder und Banner werden aufgestellt, um die Sperrung deutlich zu kennzeichnen.“ Die zweite Sperrung erfolgt ab Mittwoch, 28. August, und betrifft die restliche Fläche des Wurstmarktplatzes. Der Platz bleibt dann bis zum 19. September vollständig gesperrt.

Tipp für Parkplatz-Nutzer

Seit dem 22. Juli werden auf weiten Teilen des Platzes Parkgebühren erhoben, auch Monatstickets werden verkauft. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass sich diese nicht automatisch verlängern und eventuell Tage verfallen. „Da die Parkmöglichkeiten anteilig nur noch bis zum 22. August genutzt werden können, sollten Besucherinnen und Besucher sorgfältig prüfen, ob sich der Erwerb eines Monatstickets für 15 Euro oder mehrerer Tagestickets à drei Euro für die verbleibenden Tage lohnt“, rät die Verwaltung.