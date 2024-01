Das Parken auf dem Dürkheimer Wurstmarktplatz bleibt wohl bis mindestens Ende März kostenfrei. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) sagte am Mittwochabend auf dem Dürkheimer Neujahrsempfang, die Stadt hoffe, fünf Automaten am Anfang des zweiten Quartals aufstellen zu können. Sie seien bereits bestellt. „Ich habe gehört, dass es schon den einen oder anderen gab, der versucht hat, Parkgebühren zu bezahlen, was sehr löblich ist. Aber das funktioniert noch nicht“, sagte Bauernschmitt. Die Stadt hatte zunächst eine Umsetzung für Anfang 2024, später für das erste Quartal des Jahres, angestrebt. Geplant ist, dass der überwiegende Teil des Wurstmarktplatzes gebührenpflichtig wird. Parken soll dann drei Euro pro Tag kosten.