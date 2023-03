Die Stadtverwaltung will prüfen, ob sie die Toilettenanlage auf dem Wurstmarktplatz bereits über die Osterfeiertage öffnet. Das sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) auf eine Anfrage von Angela Strobel (FWG) im Stadtrat. Zuletzt hatte es Unmut unter Besuchern darüber gegeben, dass die Anlage zur Weinbergnacht und zum Osterglockenmarkt geschlossen war. Wie Glogger sagte, seien die Toiletten normalerweise vom 1. Mai bis zum 30. September offen. Da es in dem Gebäude keine Heizung gebe, sei die Öffnung auf die frostfreie Zeit beschränkt, um keine Schäden an den Leitungen zu riskieren, erklärte Bauamtsleiter Dieter Petry.