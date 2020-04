Die ursprünglich bis zum 16. April angekündigte Vollsperrung der B37 am Wurstmarktskreisel wird bis voraussichtlich 27. April verlängert. Das hat die Stadt Bad Dürkheim am Mittwoch mitgeteilt. Grund sind laut Stadt „unvorhersehbaren Mehrarbeiten am Innenbereich“ des Kreisels. Der Verkehr in Richtung Ludwigshafen und Kaiserslautern wird weiter über den Wurstmarktplatz geführt. Der Verkehr aus Leistadt wird über die Leistadter Straße sowie in Richtung Leistadt über den Wurstmarktplatz und die Weinstraße umgeleitet.