Kaum eine Branche ist von der Corona-Pandemie so hart getroffen wie die Schausteller. Um diese zu unterstützen, hatte die Stadt im vergangenen Jahr handgefertigte Holzbroschen mit Winzerkopf verkauft. Der Erlös der Aktion wurde nun übergeben.

Zwei symbolische Schecks über je 7500 Euro für die Schausteller-Nothilfe überreichten Dürkheims Bürgermeister Christoph Glogger und Beigeordneter Karl Brust (beide SPD) am Dienstag auf dem Wurstmarktplatz an Schausteller-Seelsorger Johannes Bräuchle und Pfarrer Norbert Leiner, der kurzfristig für den katholischen Vertreter Monsignore Manfred Simon eingesprungen war.

„Wir wollten wenigstens auf diese Weise etwas tun, um unsere enge Verbundenheit mit den Schaustellern zu zeigen“, meinte der Bürgermeister an Pfarrer Bräuchle gewandt. Eingenommen hatte man das Geld durch den Verkauf von handgefertigten Holzbroschen mit Wurstmarkt-Motiv für 20 Euro das Stück – laut Glogger „alles Unikate“. Die Kosten für die Materialien übernahm die Stadt, sodass die Erlöse zu 100 Prozent in die Schausteller-Nothilfe flossen.

„Keine Einnahmen, null, nichts“

Man habe sich vorweg Gedanken gemacht, wie man die Schausteller überhaupt erreichen könne, um ihnen in diesen schwierigen Zeiten zu helfen, meinte Glogger, und da sei man auf die jeweiligen Schausteller-Seelsorger der beiden großen Kirchen gekommen.

Bräuchle nannte die Wurstmarkt-Spende „äußerst großzügig“ und eine Hilfe, die man weitergeben könne. Der Stadt Bad Dürkheim komme in „besonderer Weise unser Dank zu“, betonte er. Er schilderte anschließend die großen Nöte, in die die Corona-Krise die Schausteller gestürzt hat. „Keine Einnahmen, null, nichts“, machte Bräuchle klar – und das schon seit über einem Jahr.

Die Zirkusleute und Schausteller seien auf das Wohlwollen von Bürgermeistern und Räten angewiesen, um überhaupt einen Stellplatz für ihre Wohnwägen zu bekommen und viele dieser Wohnwagen-Zuhause seien inzwischen „Rostlauben“ und nach all der Zeit am Zusammenfallen, berichtete der Pfarrer.

Rebe am Wurstmarktplatz gepflanzt

Ebenfalls am Dienstag wurde in einer Ranksäule neben dem Eingangstor zum Wurstmarktplatz an der B 37 neben der Saline eine Rebe gepflanzt. Man habe überlegt, wie man den Zugang auf das Wurstmarktgelände attraktiv gestalten könnte, da sei Verwaltungsmitarbeiter Bernd Heußler auf die Idee mit dem Rankgerüst und der Bepflanzung gekommen, berichtete Glogger.

Zitiert

„Ältere Leute erinnern sich ja noch, was hier früher im September mal los war.“ Christoph Gloggers elegante Überleitung von der Pflanzaktion zum Thema Wurstmarkt und Schausteller-Nothilfe.

„Nicht dass einer sagt, die beerdigen den Wurstmarkt.“ Marcus Brills Mahnung an Bernd Heußler, nicht so viel Erde auf die Rebe zu schippen.

„Experten sehen die Chance, dass sie im Frühjahr anfängt zu wachsen.“ Bernd Heußler nach einem Blick auf die nackte Rebe.