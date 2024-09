Eine positive Bilanz des zweiten Wurstmarkt-Wochenendes hat die Dürkheimer Polizei am Sonntagnachmittag gezogen. In einem Fall wurden die Beamten gerufen, weil versucht wurde, Falschgeld in Umlauf zu bringen.

Ansonsten registrierte die Polizei fünf Körperverletzungsdelikte, in zwei Fällen ging es um gefährliche Körperverletzung. Am vergangenen Wurstmarkt-Wochenende hatte es laut den Beamten zehn Körperverletzungsdelikte gegeben. „Die Polizei schritt bei anbahnenden Streitigkeiten mehrfach frühzeitig ein, wodurch weitere Auseinandersetzungen teilweise verhindert werden konnten“, heißt es im Bericht der Beamten. Im Festverlauf seien mehrere Platzverweise erteilt worden. Unter anderem registrierten die Beamten zudem vier Taschendiebstähle sowie einen Fall von Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.