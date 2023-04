Auf zwei Feuerwerke können sich Wurstmarkt-Freunde im September freuen – wie immer. Allerdings kommen in diesem Jahr beide Himmelsspektakel von demselben Anbieter: die J. Steffes-Ollig Feuerwerk GmbH & Co. KG. Der Anbieter sei bekannt und bewährt, so Karl Brust (SPD) auf Nachfrage. Der Beigeordnete, der für den Wurstmarkt zuständig ist, sagte, es gebe keine bestimmten Gründe, warum beide Feuerwerke von einem Anbieter kommen.

Wie in den vergangenen Jahren üblich, soll eines der beiden Feuerwerke wieder mit Musik begleitet werden. Diese Tradition gibt es seit dem Jubiläums-Wurstmarkt 2016. Kosten werden die beiden Feuerwerke nach Angaben der Stadt Bad Dürkheim wie in den vergangenen Jahren zusammen wieder etwa 20.000 Euro. Dass eines der Feuerwerke von der Stadt und das andere von den Schaustellern bezahlt werde, sei hingegen ein hartnäckiges Gerücht so Brust. Aber natürlich würden die Kosten auch auf die Schausteller umgelegt.