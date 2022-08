Rechtzeitig vor dem Wurstmarkt funktioniert der Countdown auf der großen Tafel am Kreisverkehr direkt am Wurstmarktplatz wieder. Nur noch 16 Tage zeigt er an: keine drei Wochen dauert es also noch bis der Wurstmarkt beginnt. Vermutlich wegen eines technischen Defekts war die Uhr am Dienstag ausgefallen. Es habe sich dabei aber um kein verstecktes Zeichen gehandelt, hat Stadtsprecherin Sonja Kowol mitgeteilt: Der Wurstmarkt werde wie geplant stattfinden. Woran der kurzfristige Ausfall letztendlich lag, war Mittwochvormittag noch nicht bekannt.