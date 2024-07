Schon 32 Paare haben sich bei der Evangelischen Kirche der Pfalz angemeldet, um auf dem Wurstmarkt zu heiraten oder ihre Liebe segnen zu lassen. Das neue Segensbüro „Blessed“ macht es am 14. September möglich, sich das Jawort auf dem Riesenrad, in Schubkarchständen, im Weindorf oder in der Michaeliskapelle zu geben. Sogar über die Grenzen der Pfalz hinaus wird das Angebot wahrgenommen: „Ein Paar nutzt seinen Urlaub, um sein Eheversprechen auf dem Wurstmarkt zu erneuern“, berichtet Segensbüro-Leiterin Diemut Meyer. Das Angebot richtet sich an alle Liebenden: „Egal ob gleichgeschlechtlich oder hetero, frisch verliebt oder schon seit 30 Jahren zusammen – wenn wer seine Verbindung mit dem Segen Gottes feiern möchte, ist hier genau richtig“, sagt Meyer. Inzwischen stehen auch die Live-Musiker fest: In der Michaeliskapelle spielen zunächst Steffen Weick am E-Bass und Sandra Scheurer-Weick am Saxophon. Um 14.30 übernehmen Patrik Steinbacher und Lisa Massury mit Gesang und Saxophon und ab 18 Uhr sind der Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant am Piano und Alena Möller mit Gesang für die Paare da.

Dürkheimer Musikschul-Dozenten spielen für Paare

In den Schubkarchständen spielen Dozenten der Musikschule: Leiter Frank Metzger (Saxophon), Martin Scheuber (Trompete) und Alexander Kiesow (Saxophon) sind im Einsatz. Im Weindorf wird der Pfarrer Jazzmusiker Jens Bunge mit seiner Mundharmonika aufspielen. Im Riesenrad läuft Wunschmusik der Paare über Boxen. Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Paare unter: www.blessed-pfalz.de.