Noch zehn Paare können sich für eine Trauung oder eine Segnung auf dem Wurstmarkt anmelden. Das hat die Evangelische Kirche der Pfalz am Mittwoch mitgeteilt. Am Samstag, 14. September, ist es erstmals möglich, auf dem Wurstmarkt kirchlich zu heiraten oder seine Liebe segnen zu lassen.

Laut Diemut Meyer vom Segensbüro Blessed in Speyer sind Paare aller Altersgruppen vertreten, wenn am zweiten Wurstmarktsamstag 25 Pfarrerinnen und Pfarrer im Dauereinsatz sein werden. 52 Paare haben sich angemeldet, noch zehn freie Plätze werden online (blessed-pfalz.de) vergeben. Für Kurzentschlossene gibt es außerdem eine Anlaufstelle am Michelsberg.