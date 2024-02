Die Evangelische Kirche der Pfalz bietet nach eigener Aussage am Samstag, 14. September, Trauungen auf dem Dürkheimer Wurstmarkt an. Es gehe der pfälzischen Landeskirche darum, mit verschiedenen Angeboten offensiv auf die Menschen zuzugehen, erklärt Anja Behrens, theologische Referentin im Landeskirchenrat Speyer. 2022 habe in Berlin erstmals ein großes Pop-up-Traufestival stattgefunden mit mehr als 70 Spontantrauungen. Andere Landeskirchen seien mittlerweile nachgezogen. Für den 31. August organisiert das Dekanat Kusel eine Veranstaltung auf der dortigen Herbstmesse, für den 14. September stehen neben dem Wurstmarkt zwei weitere Veranstaltungen fest: Trauungen in der Melanchthonkirche Ludwigshafen sowie auf dem Purzelmarkt in Billigheim. Weitere werden sicher hinzukommen, schätzt die Pfarrerin.