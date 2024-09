Die Stadtverwaltung ist zufrieden mit dem Verlauf des Seniorennachmittags auf dem Wurstmarkt. Die Veranstaltung, die nicht wie früher im Hamel-Zelt, sondern erstmals in der Reisegastronomie Bauer stattfand, sei gut besucht gewesen, erklärte die Zweite Beigeordnete und Sozialdezernentin Angela Strobel (FWG) am Mittwoch im Sozialausschuss. Man habe 200 Wuma-Herzen verteilt, so Strobel. Der älteste Besucher (85 Jahre) sowie die älteste Besucherin (93 Jahre) seien geehrt worden, sogar aus Gelsenkirchen sei ein Gast eigens für den Seniorennachmittag angereist. Ob und inwieweit es im kommenden Jahr Änderungen geben werde – etwa ob ein anderer Tag gewählt wird, weil im Hamel-Zelt am Freitagnachmittag ein Schlager-Nachmittag stattfindet –, werde in den kommenden Monaten entschieden, so Strobel.