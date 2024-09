Die Bad Dürkheimer Stadtkapelle ist fester Bestandteil des Platzkonzerts vor der Wurstmarkteröffnung, das am Freitag, 17 Uhr, beginnt. In diesem Jahr aber spielt die Kapelle zum Jubiläum erstmals im Weindorf. „Das ist ein tolles Zeichen an uns. In den vergangenen Jahren war die Blasmusik auf dem Gelände ja nicht mehr so präsent“, sagt der Vorsitzende Hagen Hiller. Das etwa dreistündige Konzert beginnt am Sonntag um 11 Uhr. Dirigent Julian Leopold habe sich einiges einfallen lassen, verspricht Hiller. Die 30-köpfige Kapelle werde in jedem Fall ein Kurt-Dehn-Medley spielen, das bereits bei den Aufzeichnung zum „Worschtmarkt dehääm“ 2020 während der Pandemie zu hören war. Dazu werde es auch moderne Arrangements geben. Gesanglich werden die Blasmusiker bei manchen Stücken von Thomas Kalbfuß und Jochen Rinck begleitet. Offiziell auf dem Wurstmarkt ist die Bad Dürkheimer Stadtkapelle bislang erst einmal aufgetreten, hat Hiller recherchiert: Das war 2013 im Festzelt Spreuer.