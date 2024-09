Die Polizei wird auf dem Dürkheimer Wurstmarkt erneut Videotechnik einsetzen. Das hat die Polizeidirektion Neustadt am Montag mitgeteilt. Sie kündigt Kameras an im Bereich der Saline, Kurbrunnenstraße, Sankt-Michaels-Allee, Polizeiwache, Große Allee sowie dem Zugang von der Weinstraße Nord/B37. Der Einsatz von Videotechnik sei aufgrund des hohen Besucherzustroms sowie der Größe und Infrastruktur des Festgeländes erforderlich, so die Polizei. Potenzielle Gefahren und Massenbewegungen seien so besser zu erkennen. Zudem sollen Straftaten so verhindert oder verfolgt werden können. 2023 hatte die Polizei acht Kameras auf dem Wurstmarkt installiert. Erneut sollen Schilder auf die Videoüberwachung hinweisen. Für Interessierte liegen die Datenschutzbestimmungen des Landes bei der Inspektion und der Wurstmarktwache aus.

Zugangskontrollen beim Literarischen Frühschoppen

Nach der tödlichen Messerattacke in Solingen hatte die Stadt angekündigt, das Sicherheitskonzept entsprechend der Empfehlung der Polizei anzupassen. Zugangskontrollen wird es aber nicht geben. Die Kräfte werden wie im vergangenen Jahr situativ, aber auch stichprobenartig Taschen kontrollieren. Strengere Zugangskontrollen gibt es erstmals für die Besucher des Literarischen Frühschoppens am 9. September. Taschen und Rucksäcke, die das Format DIN A4 überschreiten, dürfen nicht mit in den Bereich der Schubkarchstände genommen werden. Erneut werden Barrieren eingesetzt, um mögliche Amokfahrten auf das Gelände zu verhindern.