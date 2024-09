Die Stadtverwaltung lädt am Freitag, 13. September, 15 bis 17 Uhr, zum Seniorennachmittag auf dem Wurstmarkt ein. „Gemeinsam plaudern, schunkeln, singen und Spaß haben – und das in gemütlicher Runde“: Unter diesem Motto heiße Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt alle Seniorinnen und Senioren in der Reisegastronomie Bauer „Zur alten Schnitzelmühle“ willkommen, heißt es in der Ankündigung.

Das Musikduo „Zwoa Spitzbuam“ sorgt für Stimmung. Die Gastronomie befindet sich gegenüber des Fahrgeschäfts „Polyp XXL“ im nordöstlichen Bereich des Wurstmarktplatzes. Der Eintritt ist frei, die Sitzplätze sind auf etwa 200 Personen begrenzt. Eine Reservierung ist nicht möglich, so die Stadtverwaltung. Getränke und Speisen sind vor Ort erhältlich.