Die Schülervertretung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums wünscht sich einen schulfreien Tag am ersten Wurstmarktmontag. Schülersprecherin Franziska Englert wirbt für die Initiative: „Einige Schüler, gerade aus der Oberstufe, arbeiten auf dem Wurstmarkt, etwa in den Schubkärchlern oder in Essensständen. Für die wäre es gut, einen Tag schulfrei zu haben.“ Hätte der Vorstoß Erfolg, würde für die Zehntklässlerin ein Wunsch in Erfüllung gehen: „Ich war noch nie beim Literarischen Frühschoppen. Das würde ich gerne erleben.“ Ansonsten müsste sie sich damit noch bis nach dem Abitur gedulden.

Andere Schulen müssten noch überzeugt werden.