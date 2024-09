82 Straftaten wurden von der Polizei beim diesjährigen Dürkheimer Wurstmarkt registriert. Darunter waren ein Raub, 25 Körperverletzungsdelikte, zehn Taschendiebstähle, sechs Beleidigungen und sechs Sachbeschädigungen.

„In der Gesamtzahl lagen damit die auf dem Wurstmarkt entdeckten Straftaten deutlich unter dem Aufkommen des Vorjahrs“, so die Polizeidirektion Neustadt in ihrer am Dienstag veröffentlichten Festbilanz.

Positiv seien die Polizeistreifen sowie die Anwesenheit amerikanischer Sicherheitskräfte auf dem Festgelände von den Besuchern wahrgenommen worden. Diese deutlich sichtbare Präsenz habe zu Deeskalation bei sich anbahnenden Streitigkeiten beigetragen, so die Polizei. An allen Tagen hätten rund 600 Einsatzkräfte auf dem Veranstaltungsgelände patrouilliert, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Dabei hat die Polizei auch mit der Ordnungsbehörde, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Stadt als Veranstalter zusammengearbeitet.