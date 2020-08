Weil der Dürkheimer Wurstmarkt wegen der Pandemie in diesem Jahr abgesagt wurde, sollen Fans das Fest am 12. September „dehääm“ feiern. Dafür gibt es virtuelle Unterstützung der Stadt. „Vom historischen Schauspiel über den traditionellen Fassanstich und den literarischen Frühschoppen, eine digitale Weinprobe im Weindorf, das kulinarische Highlight ,Dergem is(s)t’ bis hin zur Party mit Grand Malör – wir haben ein tagesfüllendes Programm geschaffen“, so Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Der Ablauf von „Mein Worschmarkt Dehääm“ werde Anfang September bekanntgegeben, wie die Stadt jetzt mitteilt. Nicht nur virtuelle, sondern auch ganz reale Unterstützung der heimischen Feier gibt es jetzt zu bestellen. „Auf die passenden Weine unserer Wurstmarktwinzer muss natürlich keiner verzichten“, sagt Wurstmarkt-Dezernent Karl Brust (SPD). Er kündigt den Startschuss für den Onlineverkauf der Weinpakete für den 18. August an.

Fünf verschiedene Weinpakete, zwei der Weindorf-Winzer und drei der Weinbaubetriebe der Schubkarchstände, können über www.spitzenwinzer.de bestellt werden. Jedes Weinpaket enthält sechs Weine. Darunter ist auch ein Weinpaket für die digitale Weinprobe im Weindorf mit Jazzmusik und eines mit den passenden Weinen zu „Dergem is(s)t“.

„Die jeweils ersten 120 Pakete enthalten zudem eine limitierte Wurstmarkt-Sondermünze und den begehrten Dubbeglas-Orden“, so Marcus Brill, Marktleitung des Dürkheimer Wurstmarktes. Um 9.30 Uhr öffnet am Dienstag der Online-Shop. Die Sondermünze mit dem Gradierbaumotiv kann nicht einzeln erworben werde, sondern wird laut Stadt nur über die Weinpakete verkauft.

Für Schausteller: Verkauf von 2020 Broschen

Wer von Dubbegläsern nicht genug bekommt, kann im Stadtmuseum, bei der Tourist Information, im Haus der guten Weine und bei den EDEKA Stiegler Märkten der Region ein Glas mit Gradierbau-Motiv (0,25l) oder ein Glas mit Riesenfass-Motiv im Boden (0,5l) käuflich erwerben.

Zur Unterstützung der Schausteller stehen in diesem Jahr 2020 hölzerne Wurstmarkt-Winzer-Broschen zum Preis von 20 Euro pro Stück zum Verkauf. Der Erlös wird zu Gunsten der Schausteller an den Hilfefonds der christlichen Schausteller-Seelsorge gespendet. Erhältlich sind die Broschen ebenfalls ab dem 18. August bei der Tourist Information und im Stadtmuseum.

Der beliebte Dubbeglasorden von Dania Mayer wird laut Stadt Ende August offiziell vorgestellt und geht anschließend in den Verkauf.