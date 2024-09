Für den Schlagernachmittag mit Lucas Cordalis am Freitag, 13. September, im Hamel-Zelt auf dem Wurstmarkt gibt es nach Angaben von Festzeltwirtin Ilona Böhm noch Karten. „800 Leute kann ich einlassen“, erklärte sie am Mittwoch auf Anfrage. Ein gewisses Kontingent gibt sie nicht in den Vorverkauf, damit auch an der Tageskasse noch Karten erhältlich sind.

Einlass ist ab 13 Uhr, der Schlagernachmittag beginnt ab 14.30 Uhr. Neben Cordalis steht als Vor- und Nachprogramm das Schlager-Trio „Smokingz“ auf der Bühne. Cordalis will sich auch Zeit nehmen für Autogramme, Fotos und einen persönlichen Austausch mit den Gästen.

Karten für zehn Euro gibt es vorab im Hamel-Zelt, in der Vinothek der Vier Jahreszeiten Winzer sowie bei der Tankstelle Agip in Bad Dürkheim.