Das Hamel-Zelt bleibt wie es ist, für die richtige Party, wie Festzelt-Betreiberin Ilona Böhm sagt. „Daran wird nichts geändert.“ Doch nebenan wird es in diesem Jahr zum ersten Mal ein zweites, kleineres Zelt geben: Ein Wein-Zelt mit einem Wein-Garten. Dort solle es gediegener zugehen, sagt Böhm. Es sei für Gäste, die sich die Musik anhören wollen, denen aber im großen Zelt zu viel Tumult ist. Deshalb gebe es keine eigene Bühne oder andere Musik im Wein-Zelt und -Garten. Stattdessen könne den Liedern aus dem Hamel-Zelt gelauscht werden. Den Platz habe Böhm angeboten bekommen, weil in diesem Jahr kein Bier-Zelt mehr geplant sei. Im Wein-Zelt werde außerdem die Gastronomie für beide Zelte untergebracht sein, erklärt Böhm. Und auch hier gebe es Änderungen, denn für die Küche sei in diesem Jahr zum ersten Mal die Firma Ralph Meister aus Frankenthal zuständig. Im kleinen Zelt soll es laut Böhm die klassischen Gerichte geben, die man vom Wurstmarkt kennt. Und für die Abendstunden sei zusätzlich ein Imbiss im Wein-Garten geplant. Getränke gebe es überall.

