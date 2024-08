Rrund 18.000 Euro für den guten Zweck sind im vergangenen Jahr zusammengekommen – und auch in diesem Jahr sind die Dürkheimer Rotarier wieder dabei, ihre Wurstmarkt-Lose zu verkaufen. Wer ein Los für drei Euro erwirbt, hat die Chance auf einen Gewinn. Dabei gibt es kleinere Preise wie eine Wurstmarkt-Bratwurst und große Gewinne wie ein Flug über Bad Dürkheim.

Noch bis Ende August werden die Lose auf Weinfesten verkauft, etwa auf dem Grottenfest. Auch im Einzelhandel sind sie zu finden: in Michlers Haus der Guten Weine und im Leprima-Biomarkt der Lebenshilfe.

In diesem Jahr geht das eingenommene Geld an den Ambulanten Hospizdienst Bad Dürkheim, an den Verein Lila Villa (Frauenhaus und Beratungsstelle), an die Ukrainehilfe Dzherelo und an ein Kinderhilfsprojekt der Pfarrgemeinschaft Neustadt St. Josef in Mußbach in der indischen Provinz Guntur.