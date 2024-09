„Deutlich unter dem Aufkommen des Vorjahres“ liegen nach Angaben der Polizei die Straftaten zur Halbzeit des Dürkheimer Wurstmarktes. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden in den ersten fünf Festtagen 15 Körperverletzungsdelikte, drei Taschendiebstähle, zwei Beleidigungen und sechs Sachbeschädigungen registriert.

Die Polizei hatte bereits vom ersten Wochenende eine positive Bilanz gezogen. Um die Sicherheit auf dem Festgelände zu gewährleisten, arbeitet die Polizei mit der US-Militärpolizei, der Ordnungsbehörde, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Stadt Bad Dürkheim als Veranstalter zusammen. „Durch diese koordinierte Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen gewährleisten wir einen reibungslosen Ablauf und ein hohes Maß an Sicherheit für alle Besucher“, heißt es in einem Pressebericht der Polizeidirektion Neustadt.

Wie schon in den vergangenen Jahren sei die Polizei auch in diesem Jahr auf der Wurstmarktwache und auf dem Festgelände mit starken Kräften unterwegs. In ihrer Vormarkt-Bilanz spricht die Polizei außerdem von einer „angenehmen Besucherzahl“.