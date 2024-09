Die Wurstmarktuhr ist wieder eingestellt und die Stadt hat genug Zeit, um weiter am Sicherheitskonzept für das größte Weinfest der Welt zu feilen. Verbessern lässt sich schließlich immer etwas. Nach der Attacke in Solingen wurde die politische Debatte über Messerverbote im öffentlichem Raum angeheizt. So war auch von Messerverbotszonen die Rede. Der Wurstmarkt gehörte definitiv nicht dazu – auch wenn Messer beim Literarischen Frühschoppen tabu waren. Denn unter den Händlern, die ihre Ware während des Wurstmarkts präsentierten, war auch ein Stand mit Haushaltswaren. Hier wurden auch Messer aller Art und Größe verkauft. Bei allem Verständnis um die Bedeutung des Messergeschäfts: Wie lässt sich das noch mit der Sicherheit vereinbaren?