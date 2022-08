Die Frage, ob am Dürkheimer Wurstmarkt zwei Höhenfeuerwerke abgebrannt werden, ist noch nicht abschließend geklärt. Das sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) in der Wurstmarkt-Pressekonferenz am Mittwoch. Ein Musikfeuerwerk beschließt traditionell den Vormarkt, ein Höhenfeuerwerk den Nachmarkt des größten Weinfests der Welt, das in diesem Jahr vom 9. bis 19. September stattfindet.

Angesichts der aktuellen Trockenheit stehe die Stadt in Kontakt mit der Feuerwehr und werde eine endgültige Entscheidung kurzfristig treffen. Jedoch befinde sich das Gelände am Michelsberg, auf dem die Feuerwerke üblicherweise gezündet werden, in einem Bereich, „der nicht allzu gefährdet ist“.