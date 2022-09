Das Feuerwerk am Wurstmarkt-Dienstag findet statt. Das hat Marcus Brill vom Organisationsteam am Montag bestätigt. Bei der Wurstmarkt-Pressekonferenz Ende August hatte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) die beiden Höhenfeuerwerke wegen der Dürre noch unter Vorbehalt gestellt. Inzwischen hat es ausgiebig geregnet. Feuerwerker der Beisel Pyrotechnik GmbH aus Wiesloch übernehmen das Höhenfeuerwerk zur Halbzeit, Dienstag, 13. September, 21 Uhr. Dazu gibt es Musik, die auf dem Festplatz, entlang des Gradierbaus, an der B 37 und am Wurstmarkt-Kreisel zu hören sein wird.

Die Feuerwerksfirma Steffes-Ollig übernimmt das Abschluss-Feuerwerk am Montag, 19. September, 21 Uhr.