Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), Bad Dürkheims Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) und die Weinhoheiten Charlotte Weihl, Lea Baßler und Denise Stripf haben am Freitagabend den 608. Wurstmarkt eröffnet. Schweitzer nahm in seiner kurzen Ansprache Bezug auf die Debatte rund um die Krone für die Pfälzische Weinkönigin: „Das sind tolle junge Frauen, die selbstverständlich auch in Zukunft Königinnen und Prinzessinnen sein können und eine Krone tragen dürfen.“ Zu Ehren der Pfälzischen Weinkönigin Charlotte Weihl, die am Freitag Geburtstag feierte, stimmte Baßler ein „Happy Birthday“ an. Bis einschließlich 16. September werden mehr als 600.000 Menschen zum Wurstmarkt erwartet.