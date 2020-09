Ab Freitag wollten die Dürkheimer mit Hunderttausenden Besuchern eigentlich den 604. Wurstmarkt feiern. Wie immer wäre die Stadt im Ausnahmezustand gewesen. Doch 2020 muss wegen der Pandemie zu Hause gefeiert werden. Dennoch werden Polizei und Ordnungsamt ein besonderes Augenmerk auf das Festgelände legen.

Die Botschaft, die Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) seit der offiziellen Wurstmarkt-Absage Ende Juni transportiert, ist klar: „Der Wurstmarkt findet in diesem Jahr zu Hause statt.“ Zuletzt stellte die Stadt einen Videoclip ins Internet, in dem Vertreter von Stadt, Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften an die Wurstmarktfans appellieren, „dehääm“ zu feiern . „Ich weiß, dass viele dieses Kribbeln in den Füßen spüren und zu gerne auf den Platz würden. Aber dieses Kribbeln spüren 50.000 andere auch“, sagt Glogger in dem Video. Die Gesundheit aller gehe jedoch vor.

Es geht auch um den Ruf des Wurstmarkts

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt Glogger, dass es in den kommenden Tagen auch um den Ruf des Wurstmarkts geht: „Es würde der Sache schaden, wenn sich viele nicht an die Absage halten würden und trotzdem auf den Platz kämen.“ Das sieht auch Daniel Mischon, stellvertretender Leiter der Dürkheimer Polizeiinspektion, so: „Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Bad Dürkheim als Hotspot für Neuinfektionen in den Nachrichten auftaucht, weil einige Leute gemeint haben, auf dem Platz ihren eigenen Wurstmarkt feiern zu müssen.“ Ob und inwieweit dieses Szenario realistisch ist, vermag Mischon nicht zu sagen. Auch für die Polizei sei eine solche Situation Neuland, bekennt er. Grundsätzlich glaube er aber, dass sich die Wurstmarktfans vernünftig verhalten werden. „Im besten Fall bleiben die Menschen zu Hause und machen sich dort einen schönen Wurstmarkt, wie es Pfälzer Tradition ist.“ Dennoch sind Polizei und Ordnungsamt vorbereitet, falls es doch zu Menschenansammlungen auf dem Wurstmarktplatz und Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen kommen sollte. „Wir werden uns so aufstellen, dass wir reagieren können“, sagt Mischon.

Polizei setzt auf Kommunikation

Man werde in den kommenden Tagen die Lage beobachten und gegebenenfalls die Strategie anpassen. Klar ist aber: Im Falle von Einsätzen auf dem Festplatz werden die Beamten zuerst auf Kommunikation setzen. „Wir werden die Leute auch nicht abpassen, sie aber ansprechen und versuchen, sie zu überzeugen, den Platz zu verlassen.“ Erst, wenn dieses Vorgehen keinen Erfolg habe, sollen Platzverweise ausgesprochen werden.

Ob und inwieweit solche Befürchtungen Realität werden, hält auch Bürgermeister Glogger für schwer einzuschätzen. Gemeinsam mit der Polizei seien verschiedene Szenarien durchgespielt worden. Das Ordnungsamt sei mit zusätzlichen Vollzugskräften verstärkt worden.

Riesenrad: Hygienekonzept funktioniert

Sebastian Göbel, dessen Familienbetrieb das Riesenrad östlich der Saline betreibt, wird am Samstag, wenn der digitale „Worschdmarkt dehääm“ gefeiert wird, seine Mannschaft verstärken, falls es doch zu einem größeren Andrang kommen sollte. Der Wunsch der Stadt Bad Dürkheim, an diesem Tag das Riesenrad nicht in Betrieb zu nehmen, sei über die Kreisverwaltung an ihn herangetragen worden. Allerdings habe der Kreis ihm keine entsprechende Auflage erteilt. Sina Müller, Sprecherin der Kreisverwaltung, bestätigte dies auf Anfrage. Eine abschließende Entscheidung stehe aber noch aus.

Wie Göbel sagte, funktioniere das Hygienekonzept am „City Star“ hervorragend, die Fahrgäste würden sich an die Auflagen wie die Maskenpflicht beim Anstehen halten und hätten Verständnis für die Maßnahmen.

Um den Phantomschmerz der Wurstmarktfans wenigstens etwas zu lindern, wird am Samstag ab 10.30 Uhr auf dem städtischen Youtube-Kanal und auf der Facebook-Seite digital „Worschdmarkt dehääm“ gefeiert. Daniel Mischon, für den es der erste Wurstmarkt als stellvertretender Inspektionsleiter in Dürkheim gewesen wäre, will im Garten mit seiner Familie mitfeiern – das Handy in Reichweite. Nur für alle Fälle.

Einwurf: Dehääm feiern!

Wohl allen Dürkheimern blutet am Freitagnachmittag das Herz. In einem normalen Jahr hätte sich dann der Aufzug am Ludwigsplatz formiert und sich zur Eröffnung in Richtung Wurstmarktplatz in Bewegung gesetzt. Doch 2020 ist kein normales Jahr. Deutschland ist bislang gut durch die Pandemie gekommen, weil wir auf vieles Liebgewonnene verzichtet und Opfer gebracht haben. Das aufs Spiel zu setzen, wäre töricht. Und, seien wir ehrlich: Der Reiz eines leeren, zugeparkten Wurstmarktplatzes mit Präsenz von Ordnungsamt und Polizei ist sehr gering. Dann doch lieber in kleiner Runde mit digitalem Trostpflaster dehääm feiern!