Gut eine Woche war der Wurstmarkt-Countdown am Wurstmarktkreisel außer Betrieb: Seit Mittwochmittag läuft die Uhr wieder rückwärts. Laut Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher hatte die Fehlersuche etwas gedauert, beinahe wäre die Reparatur gescheitert. Die verbaute Steuerungsplatine gibt es nämlich nicht mehr zu kaufen. Doch das „versierte Stadtwerke-Technik-Team konnte die Platine analysieren und das defekte Bauteil ermitteln“, schreibt der Stadtwerke-Chef. Dieses wurde für wenige Euro besorgt und umgehend ausgetauscht: Wäre das Detail nicht gefunden worden, wäre die Uhr womöglich nicht mehr instandzusetzen gewesen, so Kistenmacher. Am Mittwochmittag startete die Uhr wieder mit 128 Tagen, die es noch zu warten gilt, bis der 610. Wurstmarkt am 11. September um 18 Uhr eröffnet wird.