Seit Dienstagmorgen ist der Wurstmarkt-Countdown am Wurstmarktkreisel außer Betrieb. Laut Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher sind die Werke aktuell auf Fehlersuche. „Noch ist nicht klar, ob die Uhr zu reparieren ist oder ob ein größeres Teil ausgetauscht werden muss“, erklärt Kistenmacher auf RHEINPFALZ-Anfrage. Ziel sei, die Uhr möglichst schnell wieder in Betrieb zu nehmen. Der Countdown informiert Bad Dürkheimer und ihre Gäste seit über zehn Jahren über die Anzahl an Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden bis zum Start des nächsten Wurstmarkts. Vor dem technischen Defekt lag die Wartezeit bis zur Eröffnung des Wurstmarkts 2026 am 11. September bei 136 Tagen.