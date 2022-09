Die Stadtverwaltung Bad Dürkheim, das Bürgerbüro, die Stadtbücherei sowie die Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH schließen am Wurstmarktmontag, 12. September, bereits um 12 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Regulär geöffnet bleibe an diesem Tag die Tourist-Information. Wie die Kreisverwaltung meldet, bleibt auch das Kreishaus in Bad Dürkheim, das Gesundheitsamt in Neustadt sowie die Außenstellen des Jugendamtes und die Außenstellen der Kfz-Zulassung in Grünstadt, Haßloch, Deidesheim und Lambrecht bleiben an beiden Wurstmarktmontagen, also am 12. und 19. September, jeweils ab 13 Uhr geschlossen. Die Wertstoffhöfe bleiben regulär geöffnet.