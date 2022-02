Kann nach zweijähriger Zwangspause in diesem Jahr endlich wieder Wurstmarkt gefeiert werden? Nach den Ergebnissen der Bund-Länder-Beratungen vom Mittwoch besteht berechtigte Hoffnung. Auch Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) ist optimistisch – als Knackpunkt könnte sich aber vor allem eine Frage erweisen.

Zur Frage, ob es neben den am Mittwoch verkündeten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen auch wieder Großveranstaltungen wie den Wurstmarkt in Rheinland-Pfalz geben könne, hatte sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch vorsichtig geäußert. Das müssten die Veranstalter ab dem Frühjahr besser einschätzen können, hatte sie erklärt – und sich damit viele Türen offen gehalten.

Der Bad Dürkheimer Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sagte am Donnerstag auf Nachfrage, er habe Dreyers Aussagen so interpretiert, dass vom Land Anfang Mai weitere Signale kommen, was die Großveranstaltungen angeht. Nach dem Wegfall vieler Corona-Schutzmaßnahmen zum 20. März sei er aber „noch optimistischer als zuvor“, dass am zweiten und dritten Septemberwochenende auf den Brühlwiesen endlich wieder gefeiert werden könne. Der bislang letzte Wurstmarkt fand 2019 statt.

Als Knackpunkt könnten sich allerdings Zugangsbeschränkungen etwa nach der 3G-Regel oder eine Begrenzung der Höchstanzahl der Besucher erweisen, was letztlich auch wieder Zugangskontrollen erfordern würde. „Das würde den Charakter des Fests verändern und wäre dann nicht mehr der Wurstmarkt, wie wir ihn kennen“, erklärte Glogger. Für denkbar hält er aber beispielsweise, den Toilettenbereichen aufgrund der Hygienebestimmungen mehr Platz einzuräumen oder bestimmte Bereiche, in denen es besonders eng zugeht, etwas großzügiger zu planen. Sollte es bei Großveranstaltungen Maskenpflicht oder Abstandsgebote geben, müsste deren Umsetzbarkeit geprüft werden.

Wurstmarkt 2022 : 9. bis zum 19. September

Man habe die Mitglieder des Wurstmarktausschusses und die Fraktionen schon einmal „darauf eingestimmt“, dass 2022 Wurstmarkt gefeiert werden kann, so Glogger.

Auf einer Sitzung des Wurstmarktausschusses Ende März könnten weitere Weichen gestellt werden, zuvor steht ein Gespräch mit der Polizei und den Ordnungsbehörden auf dem Plan. Sollte ein Stadtratsbeschluss zur Frage nötig werden, ob Wurstmarkt gefeiert wird, so könnte dieser am 31. Mai fallen. Selbst dann sei noch genügend Zeit für die nötigen Planungen für das größte Weinfest der Welt, sagte Glogger. Der Wurstmarkt 2022 steht vom 9. bis zum 19. September im Festkalender. Bereits vom 25. bis 29. Mai könnte das Stadtfest gefeiert werden. Hier hält Glogger je nach rechtlichen Vorgaben eine Variante mit Zugangskontrollen anders als beim Wurstmarkt durchaus für denkbar.