Der Dürkheimer Wurstmarkt wird in diesem Jahr wieder nicht gefeiert – auch nicht in einer abgespeckten Form. Das hat am Dienstag der Dürkheimer Stadtrat auf Empfehlung der Verwaltung beschlossen. Man habe Varianten mit Einlasskontrollen oder Abstandsregeln durchgespielt, jedoch hätten diese Konzepte nicht überzeugt, sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD).

Die Verwaltung wird auf Wunsch des Stadtrats nun ein Konzept für kleinere Veranstaltungen in der Innenstadt ausarbeiten, in das auch die Dürkheimer Schausteller einbezogen werden sollen. Der Wurstmarkt hätte in diesem Jahr vom 10. bis zum 20. September stattfinden sollen. Im vergangenen Jahr wurde das größte Weinfest der Welt wegen der Corona-Pandemie als „Worschdmarkt dehäm“ rein digital veranstaltet.

