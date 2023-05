Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen Wurstmarkt wird es in diesem Jahr auch nicht in einer abgespeckten Form geben. Stattdessen soll ein Konzept für kleinere Veranstaltungsformate in der Innenstadt ausgearbeitet werden. So könnte auf dem Schlossplatz ein „Pop-up-Winzerdorf“ entstehen.

Der Stadtrat ist am Dienstag den Empfehlungen der Stadtverwaltung gefolgt und hat sich einstimmig dafür entschieden, dass auf dem Wurstmarktplatz im September keine anderen Veranstaltungen stattfinden