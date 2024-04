Heino, Marianne und Michael oder Bata Illic – jahrelang kamen prominente Sängerinnen und Sänger zum Seniorennachmittag ins Hamelzelt auf den Dürkheimer Wurstmarkt. 2018 aber endete die Starparade. Von da an wurde aus dem Seniorennachmittag ein Schlagernachmittag – ohne Starpower.

Die Entscheidung zum neuen Konzept hatte damals vor allem wirtschaftliche Gründe. Mit dem neuen Konzept des Schlagernachmittages sei die Gagenhöhe um mehr als die Hälfte reduziert worden, so die Stadtverwaltung damals auf Anfrage. 2018 und 2019 war jeweils das „Schlager Trio“ zu Gast. Nach den beiden Pandemiejahren kam 2022 Cindy Berger zum Schlagernachmittag (einst Teil von Cindy & Bert). 2023 gab es dann gar keinen Schlager- oder Seniorennachmittag mehr.

Das wird sich 2024 ändern: Wie Sozialdezernentin Judith Hagen (Grüne) im Sozialausschuss sagte, habe man ein Konzept für ein neues Seniorenangebot am Wurstmarkt entwickelt. Dazu habe man bei einem Workshop die Wünsche von Senioren eingeholt. Ein häufig geäußerter Wunsch habe gelautet: „keine abgehalfterten Stars“, stattdessen Beisammensein in schöner Atmosphäre. Die soll es am Nachmarkt-Freitag von 14 bis 16 Uhr in der Reisegastronomie des Schaustellers René Bauer bei Kaffee und Kuchen geben. Auch Musik ist geplant. Das Angebot soll sich vor allem an Dürkheimer Senioren richten und unter anderem in Seniorenzentren beworben werden.