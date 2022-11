Die Stadt Bad Dürkheim plant beim Wurstmarkt 2023 ohne die Bungeekugel „Hot Shot“. Das hat der Wurstmarktausschuss am Mittwochabend entschieden. An dessen Stelle tritt ein Fahrgeschäft namens „Jetlag“ der Firma Weber, das laut Stadt mit moderner LED-Show vor allem junge Leute ansprechen soll. Die Entscheidung für ein neues Fahrgeschäft sei nicht im Zusammenhang mit den Problemen zu sehen, die der „Hot Shot“ beim Wurstmarkt im September hatte. Damals hatte das Fahrgeschäft am Vormarkt-Wochenende stillgestanden, weil es Probleme mit Papieren gegeben hatte. Der Betreiber der Kugel habe auch Alternativen zum Wurstmarkt, so der Leiter des Wurstmarkt-Ausschusses, Karl Brust (SPD), zu den Überlegen der Verwaltung. Die Bungeekugel lebe zudem vom amerikanischen Publikum, das auf dem Wurstmarkt immer weniger werde, so Marcus Brill, der mit seinem Team den Wurstmarkt organisiert. Der Ausschuss konnte sich dieser Haltung anschließen und betonte, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass der „Hot Shot“ in ein paar Jahren wiederkomme.

Der Hot Shot war von 2002 bis 2019 auf dem Wurstmarkt vertreten. 2020 und 2021 war das Fest wegen der Pandemie ausgefallen.

Welche Fahrgeschäfte am Ende wirklich auf dem Wurstmarkt landen, kann sich bis zum September 2023 noch ändern, da es immer wieder zu Absagen und Nachbesetzungen kommt.