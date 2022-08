Groß thront er über Bad Dürkheim: der Wuma-Schriftzug, den die Stadt am Vigilienturm aufgestellt hat. Der soll Lust machen auf den 606. Wurstmarkt, der am 9. September startet.

Dania Mayer ist als kreativ bekannt. Jedes Jahr gestaltet sie zum Wurstmarkt den bunten Dubbeglas-Orden, der für viele ein wichtiges Sammlerstück geworden ist. In diesem Jahr hat sie zusätzlich ein neues Wortspiel geschaffen. „Wieder unbeschwert miteinander anstoßen“ sagt sie angesichts des übergroßen Schriftzugs mit den Buchstaben W, U, M und A in den Wingerten über der Stadt.

Damit hat sie ein Gefühl getroffen, das auch die Stadtspitze am Mittwoch bei der Pressekonferenz am Vigilienturm ausdrücken will. Schließlich konnte das Fest zweimal nicht gefeiert werden. Weinpakete für „dehääm“ waren nur ein schwacher Ersatz für Feiernde in den Jahren 2020 und 2021. „Das Kribbeln kommt“, sagt Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Er spricht von einer Erleichterung, dass das Fest, „die fünfte Jahreszeit“, nun wieder stattfinden kann. Und zwar so wie gewohnt: ohne Eintritt und mit „vollem Programm“. Das habe deshalb geklappt, weil die Stadt schon im Januar die optimistische Losung ausgegeben habe, dass der Wurstmarkt stattfinden werde, sagt der Bürgermeister. So konnte schon geplant werden, als in der Corona-Lage noch kein Ende in Sicht war. Auch die neuen Anforderungen an die Sicherheit nach dem überarbeiteten Polizei- und Ordnungsbehördengesetz hätten die Stadt nicht so hart getroffen wie andere Kommunen, so Glogger. Schon vor Jahren habe Bad Dürkheim sein Sicherheitskonzept gründlich überarbeitet.

Weindorf auch am Zwischenmarkt-Mittwoch geöffnet

Sichtbare Veränderungen wird es im Weindorf geben, das in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert, sagt Glogger. Die Fest-Fläche wird deutlich aufgelockerter gestaltet und bietet mehr Platz. Um das Jubiläum zu feiern, wird das Weindorf sogar am Zwischenmarkt seine Türen öffnen: Am Mittwoch, 14. September, können Wurstmarkt-Freunde ab 15 Uhr vorbeikommen. Musik kommt dabei von den Gitarrenhelden.

Geplant sind wieder zwei große Höhenfeuerwerke, um den Vormarkt- und den Nachmarkt zu beschließen. Die Himmelsspektakel stünden aber noch unter einem Vorbehalt, so Glogger. Angesichts der aktuellen Trockenheit stehe die Stadt in Kontakt mit der Feuerwehr und werde eine endgültige Entscheidung kurzfristig treffen.

Fast wie in Hollywood: Riesige Leuchtbuchstaben kündigen Großes an. Foto: Franck

Eine weitere recht kurzfristige Änderung hat Karl Brust (SPD) zu verkünden. Das Fahrgeschäft Pandora habe abgesagt, so der für den Wurstmarkt zuständige Beigeordnete. Dafür habe sich nun das Fahrgeschäft Turbine angekündigt. Brust weist auf einige weitere Veränderungen hin. So werden manches vertraute Gesicht wie der „Crêpes-Michel“ nicht dabei sein. Dieser höre aus Altersgründen auf. Andere hat der allgemeine Personalmangel hart getroffen. Das zeige sich besonders bei den großen Fahrgeschäften, wo viele helfende Hände gebraucht würden, so der Beigeordnete.

294 Weine und Sekte aus Bad Dürkheim

Alle Hände voll zu tun haben während des Wurstmarkts auch stets die Winzer. Denn die schenken nicht nur 294 Dürkheimer Weine und Sekte aus. Sie sind während des Fests zusätzlich noch mitten in der Weinlese. Wurstmarkt-Winzermeister Helmut Darting verspricht einen sehr guten Jahrgang 2021, den sich die Weinfest-Besucher schmecken lassen können. Beliebtestes Getränk ist nach wie vor der Riesling, der mit 108 verschiedenen Weinen und Sekten etwa ein Drittel des Gesamtangebots darstellt.

Ums Trinken geht es auch beim Dubbeglas-Orden. „Die Dorschtstreck is geloffe – endlich ufftanke beim Dürkheimer Wurstmarkt“ ist der Spruch, für den sich Dania Mayer und Reiner Wendt anlässlich des diesjährigen Wurstmarkts entschieden haben. Am kommenden Montag geht der Orden in der Tourist Information in den Verkauf. Das mit dem auf dem Orden erwähnte „Auftanken“ beziehe sich aber längst nicht nur auf den Weingenuss, betont Mayer – sondern auch auf die lange vermisste Lebenslust.

Zitiert

„Der Wurstmarkt ist der einzige Ort, wo Tanken Laune macht“.

Dubbeglas-Orden-Designerin Dania Mayer.

„Könnt ihr ein Neun-Euro-Ticket für den Wurstmarkt machen?“

Frage des Beigeordneten Karl Brust, bevor er das Wort an die Vertreter des Schienenpersonennahverkehrs gibt.