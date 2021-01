Dürkheimers Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) hat noch Hoffnung, dass im Jahr 2021 ein Wurstmarkt in Bad Dürkheim stattfinden kann. Das sagte er am Donnerstag auf Nachfrage. Das Weinfest war im vergangenen Jahr wegen der Pandemie ausgefallen.

„Wir wären keine Dürkheimer, wenn wir nicht die Hoffnung bis zuletzt aufrechterhalten würden“, so der Bürgermeister. „Wir hoffen auf die Impfungen“, betonte er. Es sei schwer abzusehen, wie sich die Pandemie-Lage entwickle. Laufe es gut mit den Impfungen, dann könne der Wurstmarkt stattfinden. Es sei aber noch zu früh, etwas Konkretes darüber zu sagen. „Es kommt darauf an, wie es sich entwickelt“, so Glogger. Andere Volksfeste sind derzeit in der Diskussion. In München soll nach Medienberichten bis Juni eine Entscheidung fallen, ob das Oktoberfest stattfinden kann. Gegen eine mögliche abgespeckte Variante hatte sich Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ausgesprochen.