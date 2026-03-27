Nach seinem BWL-Studium hat Philipp Hambel noch eine Ausbildung zum Metzger gemacht – aus Überzeugung und handfesten Überlegungen.

Philipp Hambel stehen mit seinem BWL-Studium mit Schwerpunkt Management viele Türen offen. Tatsächlich, so räumt der junge Wachenheimer ein, habe er während des Studiums bei diversen Praktika in die Welt der Konzerne hineingeschnuppert. Doch am Ende entschied sich der 26-Jährige dafür, nach dem Abschluss eine Metzgerlehre zu machen. Im November hat er seine Meisterprüfung abgelegt. „Ich habe festgestellt, dass es zu Hause am schönsten ist“, sagt Hambel und lacht. Tatsächlich aber steckt mehr dahinter. Das wird im Gespräch mit dem reflektierten und redegewandten 26-Jährigen klar.

Es sei von Anfang an eine seiner Überlegungen gewesen, nach dem Studium noch eine Ausbildung zu machen. „Das Handwerk hat jungen Menschen viel zu bieten. Morgens fange ich an, abends habe ich etwas in der Hand, das ich tagsüber geschaffen habe“, erklärt Hambel die Faszination. Doch seine Entscheidung hat auch ganz profane Gründe: Mit dem Meisterbrief könne er das Wort Arbeitslosigkeit wohl aus seinem Wortschatz streichen, zitiert Hambel einen Redner auf seiner Abschlussfeier. Anders als beispielsweise ein Buchhalter werde die Künstliche Intelligenz (KI) Handwerker nicht ersetzen. „Ich habe noch keine KI gefunden, die mir ein Dach deckt oder ein Steak zuschneidet“, verdeutlicht Hambel, der am Neustadter Leibniz-Gymnasium Abitur gemacht hat. An Gymnasien werde viel zu wenig Werbung fürs Handwerk gemacht, findet er: „Ich kann auch mit einem Meister noch studieren.“

Hambel stammt aus einer Metzgerfamilie

Dass Hambels Wahl auf eine Metzgerlehre nach dem Studium fiel, ist natürlich kein Zufall: Sein Großvater zog als sogenannter Adventsmetzger von Hof zu Hof, sein Vater Klaus baute in Wachenheim vor 40 Jahren einen Betrieb auf und brachte es vor allem durch seinen Saumagen zu Bekanntheit weit über die Pfalz hinaus. Mittlerweile arbeiten in Metzgerei und Restaurant 35 Menschen. Wie viele andere Handwerksbetriebe auch, spüren die Hambels den Fachkräftemangel und würden gerne weitere Mitarbeiter einstellen – wenn denn geeignete Kandidaten da wären. „Menschen, die mit den Händen arbeiten wollen, werden dringend gesucht“, sagt Vater Klaus Hambel.

Familienbetrieb: Silvia, Philipp, Klaus und Katja Hambel arbeiten alle in der Wachenheimer Metzgerei. Foto: Hardy Müller/oho

Den Metzgerberuf hat Philipp Hambel aber nicht in Wachenheim erlernt, sondern bei der Koblenzer Feinkostmetzgerei Uwe Schmidt. „Ich habe mir bewusst einen kleinen Ausbildungsbetrieb gesucht, in dem keine Industriemengen verarbeitet werden. Ich wollte das Handwerk in seiner Vollständigkeit erlernen, auch solche Handgriffe wie das Ausbeinen“, erklärt Hambel. Der elterliche Betrieb in Wachenheim sei keine Vollsortimentmetzgerei und könne nur Produkte anbieten, die mit dem Fleischwolf hergestellt werden. Einen Cutter gibt es in dem Betrieb nicht. Auch sonst orientiere man sich in Wachenheim noch an den Prinzipien seines Großvaters. Mit einer Ausnahme: „Alles ist magerer geworden“, sagt Hambel.

Weiterbildung zum Fleischsommelier

Wie zu früheren Zeiten bemühe er sich, nach der Schlachtung das komplette Tier zu verwerten – einerseits aus Respekt gegenüber dem Lebewesen, andererseits aus wirtschaftlichen Gründen. Nicht zuletzt deswegen hat Hambel eine Weiterbildung zum Fleischsommelier gemacht. „Der Fleischsommelier baut auf dem Gedanken auf: Wie kann ich Tiere noch hochwertiger nutzen? Der Mittelbug beim Rind ist dafür das beste Beispiel: Früher wurde daraus vor allem Sauerbraten gemacht, heute kann man daraus auch ein klasse saftiges Steak gewinnen“, sagt Hambel.

Doch was reizt ihn am Metzgerberuf? „Die Versorgung der Menschen mit hochwertigem Nahrungsmittel“, sagt Hambel. Fleisch als Rohstoff sei begrenzt. Die Metzgerei Hambel achte auf die Herkunft ihres Fleischs: „Ein entspanntes und gut aufgewachsenes Tier bedeutet eine höhere Qualität.“ Zu Ostern verkaufe man zum Beispiel Lammfleisch von einer Schäferei bei Lahnstein. Die Tiere würden vor Ort geschlachtet und seien auf der Weide aufgewachsen. „Mein Ziel ist es nicht, dass möglichst viel Fleisch gegessen wird, sondern dass man sich bewusst macht, was man isst“, verdeutlicht Hambel.

Das soll auch so bleiben, wenn Hambel 2027 den Betrieb von seinem Vater übernimmt. „Unsere Kernwerte werden sich nicht ändern. Ich möchte das Unternehmen behutsam weiterentwickeln“, sagt Hambel. Von der Politik wünscht er sich einen belebten Stadtkern – in dem auch der Bäcker erhalten bleibt.