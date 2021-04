Hat der Fahrer eines schwarzen Audis an Karfreitag gegen 15 Uhr einen weißen Renault auf der B 37 im Jägerthal in Fahrtrichtung Bad Dürkheim riskant überholt und damit den Verkehr gefährdet? Diese Frage möchte die Polizei klären. Laut Bericht haben die Beamten bereits beide Fahrer befragt, doch diese machten unterschiedliche Angaben zu dem Überholvorgang. Wer etwas gesehen hat oder selbst gefährdet wurde, soll sich mit der Polizei unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.