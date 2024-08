Die Römervilla am Weilberg ist in diesem Jahr auf der „Worschtmark“ abgebildet. Das alternative Wurstmarkt-Zahlungsmittel im Wert von fünf Euro ist ab Montag, 9.30 Uhr, in der Tourist-Information Bad Dürkheim erhältlich. Längst sind die Münzen, die die Stadt seit 2018 im Programm hat, begehrte Sammlerobjekte geworden. Es gibt davon – zum 608. Wurstmarkt – genau 608 Exemplare. Zu kaufen gibt es die Münze nur im Paket mit einem Dubbeglas, dessen Boden ebenfalls die Römervilla zeigt. Im Paket zu 15 Euro ist außerdem noch ein Los enthalten. Zu gewinnen gibt es eine Weinprobe im Römischen Weingut am 5. Oktober zur Römischen Weinlese.