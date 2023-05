Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das war er also, der „Worschdmarkt dehääm“, den eigentlich am Liebsten niemand gebraucht hätte, der dann aber ein Vorzeigeprojekt der Stadt Bad Dürkheim wurde. Denn was beim digitalen Stadtfest schon viele in die virtuelle Welt zog, hat beim Weinfest der Weinfeste noch besser funktioniert.

Inzwischen hat das Media-Team aus dem Rathaus auf den Sozialen Netzwerken mehr als 420.000 Personen mit den Videos erreicht – Spitzenreiter ist der Literarische Frühschoppen mit