Statt im Schubkarchstand 11 auf dem Wurstmarkt, trafen sich am Samstag die Freunde und Gäste des Weinguts Heissler bei Schorle, Livestream und Pfälzer Lebensfreude zum „Worschdmarkt dehääm“ im Hof und der Halle des Weingutes am Obermarkt.

So richtig glauben, dass in diesem Jahr kein Wurstmarkt ist, konnte der eine oder andere wohl erst dann, als er sich am Wurstmarktplatz davon überzeugt hat, dass dort keine Verkaufs-