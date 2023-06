Was war denn da im Steinbruch der Firma Göbel los? Vergangene Woche waren die Wormser Festspiele zu Gast in Bad Dürkheim. Regisseurin Pınar Karabulut hat Videoszenen für ihre Inszenierung vor dem Wormser Dom gedreht.

Im diesjährigen Stück der Nibelungen-Festspiele „Brynhild“ wird nach Angaben der Pressestelle der Festspiele auch Video eine große Rolle spielen. Für die Inszenierung im Juli dreht das Team parallel zu den laufenden Proben in Worms an verschiedenen Orten in Deutschland.

Am frühen Dienstagmorgen vergangener Woche war deshalb ein rund 25-köpfiges Team im Dürkheimer Sandsteinbruch unterwegs. Schauspieler Bekim Latifi, der in der Hauptrolle des Sigurd zu sehen ist, stand mit den Ensemblemitgliedern Jens Albinus, Alexander Angeletta und Şafak Şengül vor der Kamera.

„Besonderer Ort“

„Der Sandsteinbruch nahe Bad Dürkheim ist ein sehr besonderer Ort und eignet sich prima als Bild für die Handlung am Rande eine Schmiede“, sagt Petra Simon, die Künstlerische und Technische Betriebsdirektorin.

Die Wormser Nibelungen-Festspiele finden vom 7. Juli bis zum 23. Juli unter der Intendanz von Nico Hofmann in Worms statt. Das Stück lässt die Walküre Brynhild und Sigurd, den Drachentöter, die Geschichte neu erzählen. Für die Veranstalter ist es eine große Liebesgeschichte, ein Familiendrama, eine Tragödie und ein Krimi. Als „Special Guest“ wird in einem Video der Hollywood-Schauspieler Ralf Moeller zu sehen sein.