Wände mit Graffitis vollsprühen – ohne Ärger zu bekommen. Das durften sechs Jugendliche aus Weisenheim am Sand und aus Kallstadt beim Graffiti-Workshop im Haus der Jugend in Freinsheim. Besprüht wurden nicht irgendwelche Wände, sondern Leinwände: Eine große für den Jugendtreff in Weisenheim am Berg und eine für das Haus der Jugend in Freinsheim. Nachdem der erste Respekt vor der Dose überwunden war, blühten die Jugendlichen beim Sprayen sichtbar auf, wie Pädagogin Anne Dorwarth berichtete. Nach den beiden großen Leinwänden waren kleinere dran, die jeder für sich besprühen konnte – und die später mit nach Hause genommen werden durften. Motive der Jugendlichen waren dabei zum Beispiel Pokémon, Spielkarten und Zirkusfiguren. Angeleitet wurden sie von Simon Kurpick von Foxy Artworks aus Kirchheim.