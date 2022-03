Mit Verspätung wird nun ein Workshop zur Planung von Spiel- und Freizeitflächen für 12. April, 18 Uhr, in der Salierhalle angeboten. Das hat Andre Schuff, Leiter des Sachgebiets Soziales, Schulen, Kindertagesstätten und Sport der Stadtverwaltung, angekündigt.

Im Februar vergangenen Jahres hatte die Stadtverwaltung bei der Planung- und Beratungsfirma Stadtkinder eine Spielleitplanung in Auftrag gegeben. Als Ziel nannte damals die Beigeordnete Judith Hagen (Grüne) Spielplätze und andere Flächen zum Spielen, wie Bolzplätze, Grünflächen, Schulhöfe, „toll zu gestalten“, damit sie „wie aus einem Guss“ wirken. „Mindestens ein Jahr“ hatte Hagen, als Zeitraum, bis die Planung vorliegt, genannt. Im Herbst hatten Mitarbeiter des Büros Stadtkinder eine Zwischenbilanz im Sozialausschuss vorgestellt. Die Mitglieder des Ausschusses und die Verwaltung waren sich einig gewesen, dass es schnell weitergehen soll. Streifzüge mit ausgewählten Schülern, Workshop sowie eine Träger- und Akteurskonferenz wurden als nächste Schritte genannt.

Planer sind überlastet

Thorsten Brandt (CDU) monierte in der Sitzung des Sozialausschusses vergangene Woche, dass es mit der Planung nicht schneller vorangehe. Es sei wichtig, bald mit der Umsetzung von Ideen zu beginnen, sagte er. Dazu müsse Geld in den Haushalt der Stadt eingestellt werden. Das müsse wohl bald geschehen, denn die Ortsvorsteher seien bereits aufgefordert worden, ihre Haushaltswünsche für 2023 zu nennen, so Brandt, der Ortsvorsteher von Hardenburg ist. Schuff verwies in der Ausschusssitzung darauf, dass ein erster Betrag im Haushalt 2022 vorgesehen sei, der könne gegebenenfalls in den Haushalt des kommenden Jahres übertragen werden.

„Wir haben uns das schneller vorgestellt“, gab Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) zu. Doch die Planer seien überlastet und die Restriktionen der Pandemie würden vieles erschweren. Hagen erinnerte daran, dass von den Planern zu Beginn gesagt worden sei, es werde ein Zeitraum von etwa 15 Monaten benötigt, wenn alles ideal laufe. Neben diesem idealen Zeitplan, gebe es eben auch einen „Bad Dürkheimer Zeitplan“, so die Beigeordnete. |ann