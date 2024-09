„Jetzt bin ich mal dran! Für Frauen, die etwas verändern wollen“ nennt sich ein Workshop am Samstag, 12. Oktober im Mehrgenerationenhaus an. Was steckt dahinter?

Trotz hoher Qualifikation fänden sich Frauen immer wieder in für sie unbefriedigenden Situationen wieder. Zum einen, weil ihre Kompetenzen nicht anerkannt und wertgeschätzt würden und sie sich übergangen fühlen, schildert die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad Dürkheim, Christina Koterba-Göbel, ein häufiges Problem. Sie bietet den Workshop an. Zum anderen setzten sich Frauen immer wieder selbst unsichtbare Grenzen, wobei erlernte Glaubenssätze dabei eine Rolle spielten.

Referentin Susanne Gehle wolle in dem Workshop Frauen stärken und ihnen erklären, warum sie auch mal an sich denken dürfen, heißt es in der Ankündigung der Gleichstellungsbeauftragten. Gehle, systemische Beraterin und Coach aus Neustadt, geht dabei verschiedenen Fragen nach. Beispielsweise, warum es Frauen schwerer fällt, Nein zu sagen oder ihre Bedürfnisse klar zu benennen, als dies bei Männern der Fall ist. Thematisiert wird auch, wie sie sich gegen ungerechte Behandlung zur Wehr setzen und erkennen können, wann es nicht nötig ist, sich ein schlechtes Gewissen machen zu lassen.

Ziel dieses Vortrags ist es herauszufinden, wie Frauen sich im beruflichen und privaten Umfeld besser positionieren können, um mehr Zufriedenheit hinsichtlich ihrer eigenen professionellen und persönlichen Entwicklung zu erreichen.

Noch Fragen?

Der Workshop ist kostenlos und findet in der Cafeteria des Mehrgenerationenhauses in Bad Dürkheim statt. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de.